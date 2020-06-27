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    Овчинников считает результат матча с «Динамо» положительным

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    Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал результат матча 24-го тура чемпионата России с «Динамо» (0:0).

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    «Планировали сегодня добиться положительного результата. Но, учитывая погоду и что соперник играл тоже не очень открыто, нам было сложно создавать моменты. Было два-три неплохих подхода. У "Динамо" моментов особо не было.

    Результат все равно положительный — не проигрыш. Что касается удовольствия от работы главным тренером, это моя обязанность, которую сейчас исполняю. У нас есть только один классический нападающий — Чалов. Мы пытались ротировать состав, поэтому остались без нападающих в последние 20 минут.

    Хотелось бы больше создавать моментов, больше атаковать. Моменты могли создаваться только с переходов, а "Динамо" не так часто ошибалось. Меня порадовала игра обороны, на сегодня это наша главная проблема. После "Зенита" мы находились в не очень хорошем психологическом состоянии. Сегодня сделали небольшой шажочек.

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