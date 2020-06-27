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    «Динамо» и ЦСКА голов не забили

    «Динамо» — ЦСКА: счет матча 0:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью со столичным ЦСКА (0:0) в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В первом тайме «армейцы» чуть больше владели мячом, но атаки «Динамо» выглядели опаснее. Отличный момент упустил Ордец, который пробил головой рядом с девяткой.

    Во втором тайме ЦСКА прибавил — Влашич создал несколько острых моментов. Уже в компенсированное время армейцы остались в меньшинстве — Яка Бийол в верховой борьбе за мяч выставил локоть и ударил Морозова, получив вторую желтую карточку.

    Главный тренер красно-синих Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибуны в качестве зрителя. Напомним, что к дерби армейцев готовил старший тренер Сергей Овчинников.

    ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. «Динамо» идет на седьмой строчке (31 очко).

    30 июня ЦСКА примет «Спартак». 1 июля «Динамо» сыграет в гостях с «Сочи». 0

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