Три клуба снялись с чемпионата Египта из-за коронавируса

Президентобъявил, что его клуб не будет участвовать в возобновленном чемпионате Египта, сообщает Kingfut.

Издание также отмечает, что на такой шаг пошли «Исмаили» и «Эль-Масри».

Напомним, что все футбольные турниры в Египте были поставлены на паузу в середине марта из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Ашраф Собхи объявил, что чемпионат возобновится с 25 июля, а в этом месяце команды могут вернуться к тренировкам. На данный момент количество случаев заражения в стране превысило 58 тысяч.

«Замалек» — один из самых титулованных египетских клубов. Он 12 раз становился чемпионом Египта и еще 22 раза выигрывал Кубок страны. 0