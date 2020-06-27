ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезинфекция на матче «Зенита»Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • 07:31
    • Опубликован календарь матчей сборной России в Лиге наций
  • 07:15
    • НХЛ объявила очередность выбора игроков клубами на драфте-2020
  • 00:37
    • В НБА признали, что сезон может быть и не доигран
  • 22:26
    • «Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»
  • 21:01
    • СЭ: Гончаренко готов доработать с ЦСКА до конца сезона
    Все новости спорта

    Три клуба снялись с чемпионата Египта из-за коронавируса

    Футбол Коронавирус в спорте
    Президент «Замалека» Мортада Мансур объявил, что его клуб не будет участвовать в возобновленном чемпионате Египта, сообщает Kingfut.

    «Замалек»
    «Замалек»

    Издание также отмечает, что на такой шаг пошли «Исмаили» и «Эль-Масри».

    Напомним, что все футбольные турниры в Египте были поставлены на паузу в середине марта из-за вспышки коронавируса. Министр спорта Ашраф Собхи объявил, что чемпионат возобновится с 25 июля, а в этом месяце команды могут вернуться к тренировкам. На данный момент количество случаев заражения в стране превысило 58 тысяч.

    «Замалек» — один из самых титулованных египетских клубов. Он 12 раз становился чемпионом Египта и еще 22 раза выигрывал Кубок страны. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Пандемия футбольного значения. Сезон РПЛ может досрочно завершиться
  • Вчера в 23:18
    •
  • Прогноз
  • «Сельта» — «Барселона»
  • 1.95
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» вновь сохранить свои ворота сухими?
  • «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Обгонит ли «Уфа» спартаковцев в таблице РПЛ?
  • «Спартак» — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Сохранит ли «РБ Лейпциг» третье место в таблице?
  • «Аугсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 1.62
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.07
  • Экспресс дня 27 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сельта — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Спартак — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Аугсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Рубин — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Лацио — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ростов — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Атлетико — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие