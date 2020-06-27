Марадишвили выйдет в стартовом составе ЦСКА на дерби с «Динамо»

Константин Марадишвили
ПФК ЦСКА
Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.
«Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.
Запасные: Лещук, Плиев, Шунич, Евгеньев, Соснин, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.
Запасные: Помазун, Васин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Тикнизян.