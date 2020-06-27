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    Марадишвили выйдет в стартовом составе ЦСКА на дерби с «Динамо»

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    Стали известны составы «Динамо» и ЦСКА на матч 24-го тура российской Премьер-лиги.

    Константин Марадишвили
    Константин Марадишвили

    Встреча пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Динамо»: Шунин, Рыков, Морозов, Скопинцев, Ордец, Юсупов, Жоаозиньо, Карапузов, Нойштедтер, Панченко, Игбун.

    Запасные: Лещук, Плиев, Шунич, Евгеньев, Соснин, Школик, Рауш, Данилин, Хильемарк, Комличенко, Филипп.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Набабкин, Дивеев, Щенников, Марадишвили, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    Запасные: Помазун, Васин, Кучаев, Бистрович, Гогуа, Бийол, Елеев, Тикнизян.

    С прогнозом на этот матч можно ознакомиться здесь. 0

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