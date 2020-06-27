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    Кто выиграет в московском дерби?

    «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 27 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — ЦСКА
    Константин Рауш и Марио Фернандес
    В субботу, 27 июня, «Динамо» на своем поле примет ЦСКА в рамках 24-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет «ВТБ Арене», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — ЦСКА.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июня 2020 года
    Динамо
  • Москва
    •  Динамо 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.25
  • 2
  • 2.10
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    «Динамо»

    «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 30 очков.

    «Бело-голубые» одержали восемь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

    Этим летом динамовцы не провели на одной встречи. В 23-м туре они должны были сыграть с «Краснодаром», но матч не состоялся из-за вспышки коронавируса в московском клубе.

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    В «Динамо» положительные тесты на коронавирус сдали Клинтон Н’Жи, Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски. При этом тренерский штаб надеется, что в дерби москвичи сыграют основным составом.

    ЦСКА

    ЦСКА расположился на пятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги с 36 баллами.

    На счету «армейцев» десять побед, шесть ничьих и семь поражений в 23 сыгранных турах.

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    В единственном июньском матче «красно-синие» потерпели крупное поражение от «Зенита» (0:4). Сразу после этого главный тренер команды Виктор Гончаренко написал заявление об уходе и вернулся в Белоруссию. Готовить ЦСКА к дерби будет Сергей Овчинников.

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    После травм у «армейцев» восстанавливаются Ильзат Ахметов и Алан Дзагоев.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 2.28, победа «Динамо» — 3.50, ничья — 3.30.

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    Пока сложно сказать, какой состав на игру выставят «бело-голубые», но в любом случае они не будут фаворитами, ведь вспышка коронавируса нарушила тренировочный процесс, да и отсутствие игровой практики должно негативно сказаться.

    У «армейцев» игровая практика есть, однако проблема как раз в том, насколько отвратительно они сыграли против «Зенита». Кроме того, внезапный уход Гончаренко способен нарушить микроклимат в команде.

    И все же нам кажется, что «армейцы» должны как минимум не проиграть, поэтому наш прогноз — «ЦСКА не проиграет и тотал меньше 3,5» за 1.70. 0

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