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    ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на ликвидацию последствий коронавируса

    Футбол ФИФА
    Международная федерация футбола (ФИФА) 25 июня объявила о том, что согласовала план помощи конфедерациям и национальным федерациям футбола в размере 1,5 миллиарда долларов, чтобы помочь справиться с воздействием пандемии коронавируса.

    Руководящий орган мирового футбола использует свои резервы, чтобы предоставить национальным федерациям ряд грантов и беспроцентных займов для покрытия финансовых потерь.

    Каждой национальной ассоциации (из 211) будет предоставлен универсальный грант солидарности в размере одного миллиона долларов. Дополнительные 500 тысяч долларов будут выделены на помощь женскому футболу. Каждая конфедерация из шести получит грант в размере двух миллионов долларов.

    Ассоциации и конфедерации также смогут подавать заявки на получение беспроцентных займов на сумму не более 35% от годовой выручки. 0

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