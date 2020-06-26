РПЛ. «Зенит» примет «Крылья Советов», «Спартак» против «Уфы», «Локо» в Казани

С 26 по 28 июня в российской Премьер-лиге пройдут матчи 24-го тура.

«Ахмат» — «Сочи» 1:1

Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Бериша в штрафной «Сочи» собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол.

А в добавленное к первому тайму время Заика с левого края прострелил в штрафную «Ахмата» — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот.

«Ахмат» набрал 24 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 28 очками занимает десятое место.

В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Сочи» на своем поле примет «Динамо».

РПЛ. 24-й тур «Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 1:1 (1:1). Голы: Глушаков, 33 — Бурмистров, 45«Ахмат»: Городов, Богосовац, Ненахов, Семенов, Нижич, Глушаков, Иванов, Исмаэл, Бериша, Роши, Понсе«Сочи»: Джанаев, Заика, Цаллагов, Новосельцев, Маргасов, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Миладинович, Заболотный, КокоринПредупреждения: Маргасов (10), Иванов (31)

«Зенит» — «Крылья Советов»

26 июня, 20:30 мск

«Оренбург» — «Краснодар» 0:3

Матч не состоится из-за вспышки коронавируса в «Оренбурге». Хозяевам будет засчитано техническое поражение.

«Спартак» М — «Уфа»

27 июня, 16:30 мск

«Рубин» — «Локомотив» М

27 июня, 17:30 мск

«Динамо» М — ЦСКА

27 июня, 19:00 мск

«Ростов» — «Арсенал»

27 июня, 20:00 мск

«Урал» — «Тамбов»

28 июня, 16:30 мск