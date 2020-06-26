РПЛ. «Зенит» примет «Крылья Советов», «Спартак» против «Уфы», «Локо» в Казани

«Ахмат» — «Сочи» 1:1
Грозненский «Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Сочи» (1:1) в матче 24-го тура чемпионата России.
Счет в матче на 33-й минуте открыли хозяева. Бериша в штрафной «Сочи» собрал на себя двух соперников и сделал передачу в центр — Глушаков легко убрал Новосельцева и с носка пробил в верхний угол.
А в добавленное к первому тайму время Заика с левого края прострелил в штрафную «Ахмата» — мяч отскочил к Бурмистрову, который с 20 метров в касание пробил в нижний угол ворот.
«Ахмат» набрал 24 очка и расположился на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, «Сочи» с 28 очками занимает десятое место.
В следующем туре «Ахмат» в гостях сыграет против «Арсенала», а «Сочи» на своем поле примет «Динамо».
«Зенит» — «Крылья Советов»
26 июня, 20:30 мск
«Оренбург» — «Краснодар» 0:3
Матч не состоится из-за вспышки коронавируса в «Оренбурге». Хозяевам будет засчитано техническое поражение.
«Спартак» М — «Уфа»
27 июня, 16:30 мск
«Рубин» — «Локомотив» М
27 июня, 17:30 мск
«Динамо» М — ЦСКА
27 июня, 19:00 мск
«Ростов» — «Арсенал»
27 июня, 20:00 мск