Юран: Один из банков намерен стать титульным спонсором «Химок»

Главный тренер «Химок»рассказал о переговорах с потенциальным инвестором подмосковного клуба.

«У нас действительно состоялась встреча с одним из банков, который проявляет интерес к "Химкам".

Переговоры проходят положительно. Следующая встреча будет в ближайшие дни в центральном офисе этого банка. Нужно обсудить еще некоторые моменты.

Банк пока просит не афишировать свое название, потому что хочет довести переговоры до конца и уже в случае положительного решения сделать официальное заявление.

Могу сказать только, что банк намерен зайти в клуб на три года и стать титульным спонсором. Мы уже обговаривали цифры. Думаю, все должно быть нормально», — сказал Юран «Советскому Спорту».

В досрочно завершенном из-за коронавируса первенстве ФНЛ «Химки» заняли второе место, что дает право повышения в классе.

Позже клуб получил лицензию РФС-1, однако министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что из-за недостатка бюджета «Химки» все же откажутся от выступления в РПЛ. 0