ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ман Сити» одержал вторую разгромную победу после карантина«Ман Сити» набирает обороты после карантина. Под каток попал «Бернли»
  • 17:47
    • ЦСКА оштрафован за оскорбления фанатами легионера «Зенита»
  • 16:28
    • СМИ: Швед согласовал новый контракт с «Химками»
  • 15:45
    • «Атлетико» интересен полузащитник «Боруссии» Д
  • 15:31
    • Джокович заразился коронавирусом
  • 15:13
    • ЦСКА продлил контракт с полузащитником
    Все новости спорта

    Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

    Футбол Трансферы
    Бразильский нападающий Вагнер Лав сообщил, что стал игроком казахстанского «Кайрата».

    Вагнер Лав
    Вагнер Лав

    В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», за который выступал с 2019 года.

    «Очень рад новому вызову», — подписал публикацию в инстаграме Вагнер Лав.

    Ранее СМИ сообщали, что футболист может снова вернуться в московский ЦСКА, за который выступал в 2004-2012 годах (с перерывами, игрок уезжал в аренду) и в 2013 году.

    «У Вагнера был почти 100% подтверждено с ЦСКА, но в последний момент возникла проблема. "Кайрат" тогда сделал предложение. Он подписал контракт до декабря.

    "Рубин" тоже хотел Вагнера. Слуцкий любит Вагнера. Но в России Вагнер только будет играть за ЦСКА. И еще хочет здесь завершить карьеру», — написал журналист Russia Today Фабио Алейшо в твиттере.

    https://www.sports.kz/news/stal-izvesten-srok-kontrakta-vagnera-lava-s-kayratom

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 16-22 июня
  • Вчера в 20:22
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Атлетик»
  • 2.08
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Барселона» неуступчивый «Атлетик»?
  • «Барселона» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» навяжут друг другу борьбу
  • «Тоттенхэм» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Добудет ли «Лестер» 3 очка в родных стенах?
  • «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 20 000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Барселона» Футбол Примера. «Атлетико» в гостях у «Леванте», «Барса» примет «Атлетик», «Реал» против «Мальорки»Подробности матчей 31-го тура испанской Примеры 01:030
  • 15:11
    • Возобновилась работа более 20 ППС BETCITY
  • 11:59
    • Агуэро получил травму мениска и перенесет операцию
  • 11:27
    • Еще одна фигуристка перешла от Тутберидзе к Плющенко
    Футболисты «Саутгемптона» Футбол АПЛ. «Тоттенхэм» и «МЮ» поделили очки, «Арсенал» уступил «Брайтону», «Челси» одолел «Астон Виллу»Результаты матчей 30-го тура английской Премьер-лиги 00:100
    3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •
  • 19:19
    • Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»
  • 19:00
    • Глава КДК РФС: Учли, что оскорбления Малкома не носили системный характер
  • 18:46
    • ЦСКА не стоит удерживать Гончаренко, считает Гершкович
    Марко Николич Футбол Огненный дебют Николича. Три удаления, пенальти и бойкот болельщиковДебют Марко Николича у руля «Локомотива» — в нашем обзоре прессы Вчера в 03:070
  • 07:44
    • Роналду — лучший португальский бомбардир за всю историю Серии А
  • 07:12
    • Гвардиола: «Ман Сити» очень близок к тому, чтобы сыграть в ЛЧ в следующем сезоне
  • 18:33
    • Смертин: Несколько человек попытались оскорбить Малкома на расовой почве
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.13
  • Экспресс дня 23 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Барселона — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.73
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Верона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Леванте — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Реал — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие