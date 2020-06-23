Вагнер Лав вместо ЦСКА перешел в «Кайрат»

Бразильский нападающий Вагнер Лав сообщил, что стал игроком казахстанского «Кайрата».

В июне 36-летний форвард расторг соглашение с «Коринтиансом», за который выступал с 2019 года.

«Очень рад новому вызову», — подписал публикацию в инстаграме Вагнер Лав.

Ранее СМИ сообщали, что футболист может снова вернуться в московский ЦСКА, за который выступал в 2004-2012 годах (с перерывами, игрок уезжал в аренду) и в 2013 году.

«У Вагнера был почти 100% подтверждено с ЦСКА, но в последний момент возникла проблема. "Кайрат" тогда сделал предложение. Он подписал контракт до декабря.

"Рубин" тоже хотел Вагнера. Слуцкий любит Вагнера. Но в России Вагнер только будет играть за ЦСКА. И еще хочет здесь завершить карьеру», — написал журналист Russia Today Фабио Алейшо в твиттере.

https://www.sports.kz/news/stal-izvesten-srok-kontrakta-vagnera-lava-s-kayratom

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