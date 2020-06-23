«Леганес» — «Гранада»: счет матча 0:0

Фрагмент матча
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В середине второго тайма хозяева поля не смогли реализовать пенальти, который исполнил Мигель Анхель Герреро.
«Леганес» потерял очки в четвертом матче подряд, команда находится на 19-й строчке таблицы Примеры. «Гранада» расположилась на 9-м месте.
Примера. 31-й тур
«Леганес» — «Гранада» — 0:0
Нереализованный пенальти: Герреро, 65 (вратарь)«Леганес»: Куэльяр, Омеруо, Сильва, Бустинса, К.Родригес (Хиль, 82), Рубен Перес, Ресио (Росалес, 56), Эрасо (Меса, 46), Каррильо (Оскар Родригес, 22. Ассале, 46), Герреро, Руибаль«Гранада»: Силва, Фулькье, Вальехо, Дуарте, Нева (Диас, 77), Азиз (Брайс, 46), Эррера, Пуэртас, Сольдадо (Вико, 66), Мачис (Жил Диаш, 90+4), Антоньин (Фернандес, 46)Предупреждения: Бустинса, 13. Антоньин, 23. Сильва, 36. Мачис, 45. К.Родригес, 50. Нева, 63. Эррера, 74. Рубен Перес, 81