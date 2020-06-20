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    «Барселона» потеряла очки в Севилье

    «Севилья» — «Барселона»: счет матча 0:0

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    «Барселона» сыграла вничью с «Севильей» в выездном матче 30-го тура испанской Примеры.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 0:0.

    Каталонцы традиционно владели территориальным преимуществом, однако поразить ворота Томаша Вацлика так и не сумели.

    Примера. 30-й тур
    «Севилья» — «Барселона» — 0:0
    «Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон, Фернанду Режес, Оливер Торрес (Банега, 46), Хоан Хордан (Гудель, 69), де Йонг (Эн-Несири, 68), Окампос (Васкес, 84), Эль-Хаддади (Сусо, 59)«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Семеду, Лангле, Ракитич (Пуч, 89), Видаль (Гризманн, 77), Бускетс, Месси, Суарес, Брэйтуэйт (Артур, 63)Предупреждения: Регилон, 26. Пике, 39. Бускетс, 45+3. Фернанду Режес, 45+3. Банега, 62

    В турнирной таблице Примеры «Барселона» осталась на первом месте (65 очков), «Севилья» — третья (52 очка). 0

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