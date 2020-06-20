Малафеев: В ситуации с матчем «Сочи» — «Ростов» вижу много плюсов

Бывший вратарьвыразил мнение, что матч 23-го тура РПЛ, который завершился со счетом 10:1, пойдет на пользу юным футболистам ростовчан.

«Я уже не раз говорил: чем раньше молодые футболисты начнут участвовать во взрослом футболе, тем лучше для их карьеры. Выход на более высокий уровень — очень важный момент в развитии любого футболиста, особенно российского, ведь у нас юниоров часто не замечают. Но посмотрите на Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе, Джанлуиджи Доннарумму, Френки де Йонга и многих других зарубежных игроков. Им только-только исполнилось 20 лет, а о них говорит весь футбольный мир.

Меня с коллегами тоже стали подключать к играм команды в юном возрасте. Я дебютировал в 20 лет, Александр Кержаков — в 19 лет, Андрей Аршавин — в 18 лет. Конечно, тяжело представить, чтобы всю молодежь кинули в большой российский футбол, но приглашать их нужно!

Можно сколько угодно заявлять, что 19 июня были неравные игровые условия, но я вижу в ситуации много плюсов. Теперь мы знаем, что в России есть молодой рекордсмен РПЛ, способный отбить 15 мячей за 90 минут и качественно работать при 11-метровых ударах. Мы познакомились с российским Лукой Модричем, и он не уступает футболистам, которые на 20 лет старше него. Оказывается, молодежь из Ростова может забить команде РПЛ на 52-й секунде матча», — написал Малафеев в Instagram.

«Иногда неравные условия показывают то, о чем мы бы никогда не узнали. Нужно всего лишь посмотреть на случившееся под другим углом. Что касается счета… Лучше испытать поражение в юности, когда ты полон сил и энергии. Это сделает тебя лишь сильнее и хладнокровнее. Желаю всем молодым ребятам не только ФК "Ростов", но и других клубов, поскорее прийти к большому футболу. Все в ваших руках!», — добавил он. 0