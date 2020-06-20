Колосков: Матч «Сочи» — «Ростов» — позор российского футбола

Вячеслав Колосков
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«То, что произошло — это позор российского футбола и, в частности, для "Ростова". Какими мозгами надо располагать, чтобы запустить срыв накануе старта? Кто-то поехал в гости, кто-то еще куда-то вышел. Мне кажется, это может ударить по имиджу нашего футбола на международной арене. Это элементарное разгильдяйство», — цитирует Колоскова «Р-Спорт».
Напомним, что перед игрой у шестерых футболистов «Ростова» выявили коронавирус, из-за чего команда ушла на двухнедельный карантин.
В итоге в составе ростовчан на поле вышли воспитанники команды в возрасте от 16 до 19 лет. Несмотря на это, сочинцы выставили основной состав на матч. 0