Бышовец оценил шансы «Рубина» сохранить прописку в РПЛ

Заслуженный тренер Россиивысказался о сегодняшнем матче 23 тура РПЛ между «Уралом» и «Рубином».

«Прогнозы сейчас делать сложно. Практически можно отталкиваться только от матчей, проведенных до пандемии коронавируса. Многое будет зависеть от числа потерь в составе, количества переболевших. Также важно, как каждой из команд удалось провести время в период на изоляции, насколько удалось сохранить физический и игровой тонус в ходе тренировочного процесса. К примеру, у "Урала" заболел Погребняк. Возможно, есть и другие проблемы. Все мы знаем, что произошло с "Ростовом".

Что касается предстоящего матча, то в целом поездки в Екатеринбург для любых команд сопряжены с трудностями. "Урал" дома играет активно, владеет инициативой. Думаю, у Екатеринбурга в этой игре шансы будут выше. Но мне кажется, в лиге есть команды, которые уже обречены. Казань не из их числа. Думаю, "Рубин" сохранит место в РПЛ», — приводит слова Бышовца ТНВ.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится сегодня, начало — в 14:00 по московскому времени.

После 22 туров «Урал» имеет в активе 25 очков и занимает 11-е место в РПЛ. «Рубин» (23) — 14-й. 0