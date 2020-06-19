Марко Асенсио прокомментировал свое возвращение на поле

Полузащитник, не игравший с августа 2019 года, после победы надв матче 29-го тура чемпионата Испании (3:0) поделился впечатлениями от возвращения на поле.

«Я очень хотел вернуться. Позади многие месяцы усердной работы. Очень рад вновь играть и забивать.

У меня сейчас сильные эмоции, чувство удовлетворения. За этим всем стоит большая работа. Самое главное, что я хорошо себя чувствую, мы выиграли и готовы к финишной прямой», — сказал Асенсио Movistar.

В матче с «Валенсией» Асенсио забил первым касанием после выхода на замену. Также на счету хавбека голевая передача. До этого он не играл почти 11 месяцев вследствие травмы. 0