Марко Асенсио прокомментировал свое возвращение на поле

Марко Асенсио
globallookpress.com
«Я очень хотел вернуться. Позади многие месяцы усердной работы. Очень рад вновь играть и забивать.
У меня сейчас сильные эмоции, чувство удовлетворения. За этим всем стоит большая работа. Самое главное, что я хорошо себя чувствую, мы выиграли и готовы к финишной прямой», — сказал Асенсио Movistar.
В матче с «Валенсией» Асенсио забил первым касанием после выхода на замену. Также на счету хавбека голевая передача. До этого он не играл почти 11 месяцев вследствие травмы. 0