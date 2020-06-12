Ван Дейк отказался переходить в ПСЖ и подпишет новый контракт с «Ливерпулем»

Защитникотказался переходить ви подпишет новый контракт с нынешним клубом, сообщает издание The Sun.

По данным источника, нидерландский футболист намерен подписать новый пятилетний контракт с «красными» на улучшенных условиях. Согласно новому соглашению его заработная плата составит 245 тысяч евро в неделю. Сейчас его зарплата составляет 200 тысяч в неделю.

Таким образом, он станет самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» за всю историю.

Напомним, ван Дейк перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в январе 2018 года за 75 миллионов фунтов. В текущем сезоне защитник провел 41 матч во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. 0