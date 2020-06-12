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    Мендьета назвал причины, которые помешали Черышеву добиться больших успехов в Ла Лиге

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    Бывший футболист «Валенсии» Гаиска Мендьета оценил игру российского хавбека «летучих мышей» Дениса Черышева.

    Денис Черышев
    Денис Черышев

    «Черышев — воспитанник "Реала", всю карьеру провел в Ла Лиге. Он давно играет на стабильно высоком уровне и, если бы не травмы, мог бы добиться большего. Но что есть, то есть.

    Думаю, он поможет "Валенсии" в оставшихся играх. А что будет летом — большой вопрос. Во многом это зависит от того, кто будет главным тренером команды», — цитируют Мендьету «Известия».

    Черышев выступает за «Валенсию» с 2018 года. В общей сложности 29-летний футболист провел за левантийцев 71 матч, забил 10 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. 0

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