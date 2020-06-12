Примера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар»

Чемпионат Испании по футболу возобновился в четверг 11 июня после почти трех месяцев бездействия. С 11 по 14 июня проходят матчи 28 тура Примеры.

«Севилья» — «Бетис» 2:0

В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

На 56-й минуте в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Бартра нарушил правила вблизи своей вратарской, завалив на газон Люка де Йонга.

Окампос открыл счёт в матче, реализовав одиннадцатиметровый. Роблес не угадал, бросившись в противоположный угол.

А на 620й минуте «Севилья» забила второй гол. После подачи с углового последовала скидка пяткой от Окампоса к вратарской, откуда створ ударом головой расстрелял Фернандо.

«Севилья» после этой победы укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-й строчке.

Отметим, что это была первая игра после возобновления чемпионата Испании, прерванного ранее из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Испании. 28-й тур «Севилья» — «Бетис» — 2:0 (0:0) Голы: Окампос, 56 — с пенальти (1:0). Фернанду Режес, 62 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон (Васкес, 80), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эскудеро, 81), Хоан Хордан, де Йонг (Банега, 71), Окампос (Эн-Несири, 71), Эль-Хаддади (Сусо, 75)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Феддаль, 46), Бартра, Алекс Морено (Педраса, 78), Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Хоакин, 69), Г.Родригес, Тельо (Лайнес, 61), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 69)Предупреждения: Эмерсон, 49. Бартра, 54

«Гранада» — «Хетафе»

12 июня, 20:30 мск

«Валенсия» — «Леванте»

12 июня, 23:00 мск

«Эспаньол» — «Алавес»

13 июня, 15:00 мск

«Сельта» — «Вильярреал»

13 июня, 18:00 мск

«Леганес» — «Вальядолид»

13 июня, 20:30 мск

«Мальорка» — «Барселона»

13 июня, 23:00 мск

«Атлетик» — «Атлетико»

14 июня, 15:00 мск

«Реал» — «Эйбар»

14 июня, 20:30 мск

«Реал Сосьедад» — «Осасуна»

14 июня, 23:00 мск