Примера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар»

«Севилья» — «Бетис» 2:0
В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 2:0.
На 56-й минуте в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Бартра нарушил правила вблизи своей вратарской, завалив на газон Люка де Йонга.
Окампос открыл счёт в матче, реализовав одиннадцатиметровый. Роблес не угадал, бросившись в противоположный угол.
А на 620й минуте «Севилья» забила второй гол. После подачи с углового последовала скидка пяткой от Окампоса к вратарской, откуда створ ударом головой расстрелял Фернандо.
«Севилья» после этой победы укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-й строчке.
Отметим, что это была первая игра после возобновления чемпионата Испании, прерванного ранее из-за пандемии коронавируса.
«Гранада» — «Хетафе»
12 июня, 20:30 мск
«Валенсия» — «Леванте»
12 июня, 23:00 мск
«Эспаньол» — «Алавес»
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«Сельта» — «Вильярреал»
13 июня, 18:00 мск
«Леганес» — «Вальядолид»
13 июня, 20:30 мск
«Мальорка» — «Барселона»
13 июня, 23:00 мск
«Атлетик» — «Атлетико»
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«Реал» — «Эйбар»
14 июня, 20:30 мск