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    Примера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, «Барса» в гостях у «Мальорки», «Реал» примет «Эйбар»

    Обзор матчей 28 тура испанской Примеры

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    «Севилья» вернулась победой
    «Севилья» вернулась победой
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    Чемпионат Испании по футболу возобновился в четверг 11 июня после почти трех месяцев бездействия. С 11 по 14 июня проходят матчи 28 тура Примеры.

    «Севилья» — «Бетис» 2:0

    В матче 28-го тура чемпионата Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над «Бетисом» со счетом 2:0.

    На 56-й минуте в ворота «Бетиса» был назначен пенальти. Бартра нарушил правила вблизи своей вратарской, завалив на газон Люка де Йонга.

    Окампос открыл счёт в матче, реализовав одиннадцатиметровый. Роблес не угадал, бросившись в противоположный угол.

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    • А на 620й минуте «Севилья» забила второй гол. После подачи с углового последовала скидка пяткой от Окампоса к вратарской, откуда створ ударом головой расстрелял Фернандо.

    «Севилья» после этой победы укрепила свои позиции на четвертом месте в таблице Примеры. «Бетис» находится на 12-й строчке.

    Отметим, что это была первая игра после возобновления чемпионата Испании, прерванного ранее из-за пандемии коронавируса.

    Чемпионат Испании. 28-й тур
    «Севилья» — «Бетис» — 2:0 (0:0)
    Голы: Окампос, 56 — с пенальти (1:0). Фернанду Режес, 62 (2:0)«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде, Диегу Карлос, Регилон (Васкес, 80), Фернанду Режес, Оливер Торрес (Эскудеро, 81), Хоан Хордан, де Йонг (Банега, 71), Окампос (Эн-Несири, 71), Эль-Хаддади (Сусо, 75)«Бетис»: Хоэль Роблес, Сидней (Феддаль, 46), Бартра, Алекс Морено (Педраса, 78), Эмерсон, Каналес, Фекир, Аленья (Хоакин, 69), Г.Родригес, Тельо (Лайнес, 61), Борха Иглесиас (Лорен Морон, 69)Предупреждения: Эмерсон, 49. Бартра, 54

    «Гранада» — «Хетафе»

    12 июня, 20:30 мск

    «Валенсия» — «Леванте»

    12 июня, 23:00 мск

    «Эспаньол» — «Алавес»

    13 июня, 15:00 мск

    «Сельта» — «Вильярреал»

    13 июня, 18:00 мск

    «Леганес» — «Вальядолид»

    13 июня, 20:30 мск

    «Мальорка» — «Барселона»

    13 июня, 23:00 мск

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    «Атлетик» — «Атлетико»

    14 июня, 15:00 мск

    «Реал» — «Эйбар»

    14 июня, 20:30 мск

    «Реал Сосьедад» — «Осасуна»

    14 июня, 23:00 мск

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