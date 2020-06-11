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    Игроки клубов АПЛ хотят провести акцию против расизма

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    Футболисты английской Премьер-лиги намерены принять участие в акции «Жизни черных важны», сообщает ESPN.

    Трой Дини — один из инициаторов акции
    Трой Дини — один из инициаторов акции

    По данным источника, в матчах первого тура после возобновления чемпионата Англии на спинах игроков может появиться слоган Black Lives Matter вместо фамилий. Данную идею должны одобрить руководители клубов, которые проведут беседу по видеоконференции в четверг.

    Инициаторами идеи являются Шеймус Коулман («Эвертон»), Трой Дини («Уотфорд») и Эктор Бельерин («Арсенал»).

    25 мая в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания, что привело к массовым беспорядкам во многих штатах США. 0

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