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    Савин заявил, что «КраСава» может скоро закрыться

    Футбол Между тем
    Бывший футболист Евгений Савин сообщил, что его YouTube-канал «КраСава» из-за отсутствия разнообразия может закрыться в ближайшем будущем.

    Евгений Савин
    Евгений Савин

    «Хочу снимать разные выпуски, но не везде пускают, не везде могу нарыть информацию. У меня зачастую так: база, игрок, матч, эмоции. Я хочу разные выпуски делать, но где-то люди боятся говорить, где-то информации не хватает. Где-то клубы уже перестают пускать, потому что знают, что я дерьмо на вилы могу поднять. И поэтому я недавно смотрел, анализировал и понимал: если так будет продолжаться, то канал "КраСава" скоро закроется. Не хочу делать то, что вызывает механику — не творчество, а выпуски ради выпусков.

    Хочется поднимать не только веселье, но и проблемы. Но если везде будут стопить, если везде люди будут бояться… Ну что я могу сделать? Я же не Следственный комитет, не Счетная палата, перед которыми двери всех клубов открыты. Если людям это не надо, если меня будут блочить везде, тогда и смысла в канале "КраСава" не будет вообще. Хочется делать больше таких выпусков, как с Александром Кокориным и про фанатов. Но Кокорин — один такой футболист в России, второго Кокорина нет», — сказал Савин для YouTube-канала «ЧестнОК».

    На данный момент YouTube-канал «КраСава» насчитывает 986 тысяч подписчиков. 0

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