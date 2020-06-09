Клубы РПЛ желают начать новый сезон 9-10 августа

Клубы российской Премьер-лиги выразили желание начать сезон 2020/21 позднее первоначальных дат на неделю — 9-10 августа.

Об этом рассказал президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

«Дата старта сезона не обсуждалась, предполагается в начале августа. Конкретная дата будет определена чуть позже.

Лига должна определиться с желаемыми датами сезона. Первоначально предполагалось, что это будет 2 или 3 августа, но этот вопрос мы не обсуждали.

Прозвучали пожелания клубов, что хорошо бы начать новый чемпионат России не 2-3 августа, а на неделю позже — 9-10 августа», — цитирует Дюкова «Р-Спорт».

Матчи заключительного 30-го тура сезона 2019/20 состоятся 22 июля. 0