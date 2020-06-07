Президент «Урала»: Клубы смогут обеспечить безопасность болельщиков

Президент «Урала»считает, что клубы РПЛ способны обеспечить безопасность зрителей при организации оставшихся матчей сезона.

«У нас есть еще две недели до матча, и всё решится, как я думаю, на следующей неделе, пускать ли зрителей или нет.

Думаю, 10 процентов зрителей, это 3,5 тысячи, на таком стадионе можно разместить, чтобы они не соприкасались друг с другом, соблюдать все меры предосторожности.

Думаю, мы и другие клубы смогут обеспечить безопасность своих болельщиков», — заявил Иванов.

Глава клуба также отметил, что розыгрыша билетов на матч с «Рубином» не планируется.

«Будет 3,5 тысячи владельцев абонементов. Нужно, чтобы все знали, что если ты покупаешь абонемент, то у тебя будет приоритетное право на посещение всех матчей», — подчеркнул он.

Ранее РФС и Роспотребнадзор согласовали условия возобновления Тинькофф РПЛ с 19 июня. Болельщики будут допущены на матчи в количестве, не превышающем 10 процентов от мест на стадионе.

По словам министра физической культуры и спорта Свердловской области Леонида Рапопорта, «Урал» согласует с местными властями посещение болельщиками матча с «Рубином» на следующей неделе. 0