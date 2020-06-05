Источник: Вагнер Лав почти стопроцентно вернется в ЦСКА

Нападающий, скорее всего, вернется в, утверждает бразильский журналист RT Фабиу Алейшу.

Сегодня стало известно, что «Коринтианс» разорвал контракт с 35-летним форвардом по согласию сторон.

Фабиу Алейшу написал: «Скорее всего, скоро будет 100 процентов официально» и уточнил, что у него есть информация, что Вагнер будет играть в России. «И если в России, только за ЦСКА».

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года.

После этого он подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, после чего уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав провел 259 матчей и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.

0