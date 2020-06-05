Сауль: Думаю, в каждом туре будет по пять или шесть мышечных травм

Полузащитник мадридскогорассказал о том, как проходят тренировки команды после длительной паузы. Также Сауль выразил опасения по поводу вероятности частого травматизма во время игр.

«Я с нетерпением ждал возвращения к общим тренировкам, потому что до этого случалось, что я видел своих товарищей по команде лишь на соседнем поле. Единственное, что немного беспокоит, так это травмы. Думаю, сейчас будет много повреждений, а команды, у которых их будет наименьшее количество, получат небольшое преимущество.

Сейчас у меня с трудом получаются длинные передачи. Когда ты два с половиной месяца не касаешься мяча, то теряешь игровые связи со своими товарищами по команде. Раньше все это делалось на автомате, а теперь опять нужно тренироваться. Но я всегда говорил, что тренировки это не то же самое, что матчи. На занятиях слишком мало интенсивности, так что, думаю, в каждом туре будет по пять или шесть мышечных травм. Наши футболисты, обычно игравшие меньше, должны быть готовы, потому что теперь нам понадобятся все», — приводит слова Сауля Marca.

Примера возобновится 14 июня матчем мадридского «Атлетико» и «Атлетика» из Бильбао. 0