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    Новиков: Уверен, к возобновлению сезона «Динамо» будет готово на сто процентов

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    Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков рассказал о том, как бело-голубые готовятся к возобновлению чемпионата России.

    Кирилл Новиков
    Кирилл Новиков

    «В первый раз такая ситуация, что возник такой большой перерыв. Определенные сложности возникли, но мы с честью выходим из ситуации.

    Мы составили план, которого строго придерживаемся. Уверен, что к возобновлению сезона будем готовы на сто процентов. Важно, чтобы игроки не получили травмы.

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    • После такой длительной паузы неправильно приступать к интенсивной работе. Первые шесть дней мы втягивались, после этого начали чередовать одноразовые и двухразовые тренировки.

    Нагружаем ребят, подготовили их к нагрузкам. Надеюсь, удастся обойтись без мышечных травм. Рады, что нет глобальных повреждений, выбивающих на долгий срок. Надеюсь, так и продолжится.

    Ребята выглядят все лучше и лучше физически, у нас еще достаточно времени, чтобы их форма пришла в норму», — сказал в интервью клубному YouTube-каналу Новиков.

    Всё о футболе России

    Первый матч после паузы из-за коронавируса «Динамо» проведет на выезде против «Краснодара» в рамках 23-го тура чемпионата России-2019/20. Встреча состоится 21 июня, начало — в 20.00 по московскому времени. 0

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