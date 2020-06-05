Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями

Автобусс футболистами команды, который возвращался после матча с(0:0) в чемпионате Португалии, подвергся нападению со стороны неизвестных, сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

Автобус был забросан камнями на автомагистрали между стадионом клуба и тренировочным полем. В результате нападения повреждения получили немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович. Оба игрока, пораненные осколками, были доставлены в больницу Лиссабона.

Согласно заявлению злоумышленники еще не опознаны. Пострадавшие игроки в мерах предосторожности останутся в медицинском учреждении.

«Абсолютно неприемлемо, что эти события продолжают иметь место в обществе. Они не футбольные фанаты, это преступники», — говорится в заявлении португальской лиги. 0