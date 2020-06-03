«Челси» может перехватить Вернера у «Ливерпуля»

Английские клубы продолжают вести борьбу за нападающего «РБ Лейпциг» и сборной Германии

Как сообщает The Telegraph, от планов заполучить 24-летнего футболиста не отступает «Челси». Лондонцы по-прежнему намерены приобрести Тимо, несмотря на желание самого игрока перейти в «Ливерпуль». Отмечается, что «синие» готовы гарантировать футболисту стабильную игровую практику.

В текущем сезоне чемпионата Германии Вернер провел 29 матчей, забил 25 мячей и отдал семь результативных передач.

Соглашение форварда с «Лейпцигом» рассчитано до лета 2023 года, трансферная стоимость оценивается в 64 миллиона евро. 0