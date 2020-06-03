Малафеев: Дзюба жадный. Разозлился на меня из-за того, что недосчитался денег

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита»поделился мнением о форварде сине-бело-голубых

Со стороны нападающего возник негатив, когда его отдавали в аренду в тульский «Арсенал». Он хотел играть перед чемпионатом мира и не хотел уезжать из России.

«В моем понимании, он на меня разозлился просто из-за того, что недосчитался денег, потому что он жадный.

До этого у меня были прекрасные с ним отношения. Он был клиентом моего агентства, мы ему помогали покупать квартиру в Москве, юридически сопровождали.

Я считаю, что он вообще очень непростой человек, а с точки зрения того, как он выглядит и себя позиционирует в последнее время, то это просто милашка — везде с детьми.

До этого он был таким? Я вот не помню. И тут в 30 лет раз — и он стал любить со всеми фотографироваться, всем помогать.

Такое бывает с людьми, когда они умнеют? Тогда это замечательно. Не все потеряно. Возможно, и в моем случае он поумнеет и все-таки поймет, что не я причина всей злости и его проблем», — сказал Малафеев в интервью Василию Уткину. 0