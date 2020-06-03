Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона

Клубы АПЛ получили разрешение на проведение товарищеских матчей в преддверии возобновления сезона-2019/20, сообщает Reuters.

Однако вслед за разрешением клубы получили и ряд жестких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займёт более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за процессом соблюдения правил должны члены тренерского штаба.

Игры будут проводиться либо на стадионах, либо на тренировочных комплексах команд.

Приостановленный чемпионат Англии по футболу планируется возобновить 17 июня. 0