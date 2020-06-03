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    Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона

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    Клубы АПЛ получили разрешение на проведение товарищеских матчей в преддверии возобновления сезона-2019/20, сообщает Reuters.

    Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона
    Клубам АПЛ разрешили проводить товарищеские до рестарта сезона

    Однако вслед за разрешением клубы получили и ряд жестких условий для проведения таких встреч. В частности, клубам запрещено передвигаться на расстояния, преодоление которых займёт более 90 минут, игроки должны приезжать на личном транспорте, к матчам не будут допускаться официальные судьи, а вместо них следить за процессом соблюдения правил должны члены тренерского штаба.

    Игры будут проводиться либо на стадионах, либо на тренировочных комплексах команд.

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