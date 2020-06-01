Малафеев об интересе «Зенита» к Смолову: Долго торговались, но не сошлись в деньгах

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита»рассказал о переговорах с форвардом «Локомотива»

«Да, действительно, я присутствовал на многих встречах, где мы вместе с Чинквини (бывший спортивный директор "Зенита" — прим. ред.) ездили в Москву на переговоры, а в Петербург приезжали его представители. Мы очень долго торговались. По большому счету, просто не сошлись в деньгах.

Не могу сказать цифры, это конфиденциальная информация. Но могу сказать, что стороны просто не договорились. Я и с Федей общался, и с агентами.

Сначала он был готов переехать в Петербург, потом из-за того, что переговоры шли не так, как ему хотелось, сделка не состоялась. Люди торгуются, это нормально.

Позже Федор сказал, что не хочет в "Зенит". Не знаю, была ли это игра агентов, но это была рабочая обстановка.

Смог бы он заиграть в команде? В команде есть Кокорин и Дзюба. Думаю, было бы слишком много игроков. Явно бы кто-то не попадал в основной состав. Сложно ответить, но могли бы быть конфликты, что кто-то не играет.

А с точки зрения профессиональных качеств Смолов — хороший игрок. Это он и сейчас демонстрирует», — сказал Малафеев Sport24. 0