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    В РФС рассказали о вариантах переименования российских лиг

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    Глава комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев рассказал о причинах и вариантах скорого переименования российских футбольных дивизионов.

    РФС
    РФС

    «У нас в стране сложилось странное обозначение футбольных дивизионов. РПЛ, ФНЛ, ПФЛ. В моем понимании эти аббревиатуры не прижились у широких масс. Довольно сложно объяснить обычным людям, почему бывшая Вторая лига называется ПФЛ, то есть "Профессиональная футбольная лига". А что, Премьер-лига — она не профессиональная? Поэтому появилась идея привести все лиги к единой линейке нейминга, чтобы они назывались понятно с единой логикой.

    Один из вариантов изменения названий для системы дивизионов действительно "Высшая лига — Первая лига — Вторая лига". Есть вариант, например, такой линейки: Национальная лига — Лига Развития — Лига Регионов. Наверняка будут еще варианты, все они будут представлены на экспертное мнение, мы будем проводить социологические исследования по стране. Потому что тема есть: для многих ФНЛ и ПФЛ так и остались Первой и Второй лигами.

    К новым названиям, думаю, мы придем к сезону-2021/22. Это нужно в том числе с точки зрения сквозного маркетинга. Не секрет, что у ФНЛ, кроме букмекеров спонсоров нет. У РПЛ только недавно появился "Тинькофф", а до этого тоже не было большого количества партнеров. Хотя стоит отдать должное РПЛ, они провели большую работу по изменению», — приводит слова Соловьева «КП». 0

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