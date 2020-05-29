С австрийского ЛАСКа сняли очки за проведение контактных тренировок раньше срока

Федерация футбола Австрии сняла шесть очков с клубаза проведение контактных тренировок, несмотря на запрет, сообщается на официальном сайте австрийской Бундеслиги.

Несколько дней назад стало известно, что клуб проводит полноценные контактные тренировки, хотя разрешены были только занятия небольшими группами и с соблюдением социальной дистанции.

ЛАСК обвинялся, во-первых, в том, нарушил медицинский протокол, одобренный Бундеслигой.

Во-вторых, соперники ЛАСК недовольны тем, что команда получит дополнительное преимущество перед ними, начав полноценные тренировки раньше положенного времени.

Действия клуба признаны нарушающими правила фэйр-плей. Клуб был оштрафован на 75 тыс. евро.

ЛАСК лидировал в чемпионате Австрии после завершения группового турнира, но после снятия 6 очков опустился на второе место в турнирной таблице. Лидером стал «Ред Булл Зальцбург».

На данный момент австрйиская Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся 2 июня. 0