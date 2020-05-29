С австрийского ЛАСКа сняли очки за проведение контактных тренировок раньше срока

Несколько дней назад стало известно, что клуб проводит полноценные контактные тренировки, хотя разрешены были только занятия небольшими группами и с соблюдением социальной дистанции.
ЛАСК обвинялся, во-первых, в том, нарушил медицинский протокол, одобренный Бундеслигой.
Во-вторых, соперники ЛАСК недовольны тем, что команда получит дополнительное преимущество перед ними, начав полноценные тренировки раньше положенного времени.
Действия клуба признаны нарушающими правила фэйр-плей. Клуб был оштрафован на 75 тыс. евро.
ЛАСК лидировал в чемпионате Австрии после завершения группового турнира, но после снятия 6 очков опустился на второе место в турнирной таблице. Лидером стал «Ред Булл Зальцбург».
На данный момент австрйиская Бундеслига приостановлена из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что матчи возобновятся 2 июня. 0