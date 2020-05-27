Президент «Урала»: Погребняк просит, чтобы его забрали из больницы

Президент «Урала»рассказал о состоянии нападающего, у которого был обнаружен коронавирус.

«Павел уже готов выйти из больницы, говорит, чтобы мы его забрали, потому что у него всё нормально. Две недели еще надо будет отбыть карантин.

Дай бог, чтобы Паша вышел поскорее. Неделю его еще продержат в больнице. Заранее ничего не говорят, но дай бог. Паша себя чувствует хорошо», — сказал Иванов «Р-Спорту».

Напомним, что о положительном тесте Погребняка на коронавирус стало известно 22 мая. Позже супруга футболиста сообщила, что у него начала развиваться двусторонняя пневмония.

26 мая пресс-служба «Урала» подтвердила, что состояние 36-летнего форварда улучшается.

В текущем сезоне Погребняк провел 12 матчей и забил 2 гола.

По состоянию на 27 мая в России выявлено 142208 случаев выздоровления от коронавируса. 0