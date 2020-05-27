«Хоффенхайм» — «Кельн»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Германии «Хоффенхайм»
одержал домашнюю победу над «Кельном»
со счетом 3:1.
В составе победителей дубль оформил Кристоф Баумгартнер, он же сделал голевую передачу на бывшего игрока ЦСКА Стивена Цубера, забившего третий мяч.
Единственный гол «Кельна» на 60-й минуте забил Флориан Кайнц.
Отметим, что на 77-й Марк Ут не реализовал пенальти в ворота хозяев — вратарь Оливер Бауманн уверенно парировал удар нападающего с «точки».
Команды заканчивали встречу вдесятером. На 26-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Кельна» Себастьян Борнау, а на 50-й был удален за второе предупреждение защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер.
«Хоффенхайм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в таблице Бундеслиги. «Кельн», имея 34 очка, занимает 11-ю строчку.
30 мая «Хоффенхайм» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Кельн» 1 июня примет «РБ Лейпциг».
Бундеслига. 28-й тур
«Хоффенхайм» — «Кельн» — 3:1 (1:0)
Голы: Баумгартнер, 11 (1:0). Баумгартнер, 46 (2:0). Цубер, 48 (3:0). Кайнц, 60 (3:1)Нереализованный пенальти: Ут, 77 (вратарь)«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Руди, 46), Самассеку, Баумгартнер (Гайгер, 77), Даббур (Бебу, 58), Брун Ларсен (Нордтвейт, 52), Сков«Кельн»: Хорн, Шмиц (Хектор, 82), Якобс, Эхизибуэ (Мере, 32), Борнау, Лайстнер, Дрекслер (Кайнц, 56), Скири, Реджбецай, Ут (Модест, 82), Кордоба (Теродде, 82)Предупреждения: Хюбнер, 3. Гриллич, 28. Даббур, 45+1. Якобс, 65. Нордтвейт, 76. Бебу, 84Удаления: Борнау, 26. Хюбнер, 50
В другом матче отчетного тура берлинский «Унион» на своем поле сыграл вничью с «Майнцем» — 1:1.
Счет на 13-й минуте открыли гости — отличился Боте Баку. На 33-й минуте Маркус Ингвартсен сравнял счет.
Хозяева заканчивали матч в меньшинстве — полузащитник Роберт Андрих получил вторую желтую карточку.
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Бундеслига. 28-й тур
«Унион Б» — «Майнц» — 1:1 (1:1)
Голы: Баку, 13 (0:1). Ингвартсен, 33 (1:1)«Унион Б»: Гикевич, Суботич, Триммель, Фридрих, Шлоттербек, Гентнер, Андрих, Рюерсон, Андерссон, Ингвартсен (Мес, 74), Бюльтер (Премель, 65)«Майнц»: Мюллер, Брума, Хак, Ниакате, Куэйсон (Чи Дон Вон, 73), Баку, Баррейро, Кунде (Латца, 82), Боэтиус, Авонийи (Онисиво, 63), Матета (Солои, 82)Предупреждения: Андрих, 20. Боэтиус, 78. Шлоттербек, 78. Латца, 89. Фридрих, 90+2Удаление: Андрих, 41