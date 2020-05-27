«Хоффенхайм» — «Кельн»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 28-го тура чемпионата Германииодержал домашнюю победу надсо счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил Кристоф Баумгартнер, он же сделал голевую передачу на бывшего игрока ЦСКА Стивена Цубера, забившего третий мяч.

Единственный гол «Кельна» на 60-й минуте забил Флориан Кайнц.

Отметим, что на 77-й Марк Ут не реализовал пенальти в ворота хозяев — вратарь Оливер Бауманн уверенно парировал удар нападающего с «точки».

Команды заканчивали встречу вдесятером. На 26-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Кельна» Себастьян Борнау, а на 50-й был удален за второе предупреждение защитник «Хоффенхайма» Беньямин Хюбнер.

«Хоффенхайм» набрал 39 очков и поднялся на седьмое место в таблице Бундеслиги. «Кельн», имея 34 очка, занимает 11-ю строчку.

30 мая «Хоффенхайм» сыграет в гостях с «Майнцем», а «Кельн» 1 июня примет «РБ Лейпциг».

Бундеслига. 28-й тур «Хоффенхайм» — «Кельн» — 3:1 (1:0) Голы: Баумгартнер, 11 (1:0). Баумгартнер, 46 (2:0). Цубер, 48 (3:0). Кайнц, 60 (3:1)Нереализованный пенальти: Ут, 77 (вратарь)«Хоффенхайм»: Бауманн, Хюбнер, Пош, Кадержабек, Цубер, Гриллич (Руди, 46), Самассеку, Баумгартнер (Гайгер, 77), Даббур (Бебу, 58), Брун Ларсен (Нордтвейт, 52), Сков«Кельн»: Хорн, Шмиц (Хектор, 82), Якобс, Эхизибуэ (Мере, 32), Борнау, Лайстнер, Дрекслер (Кайнц, 56), Скири, Реджбецай, Ут (Модест, 82), Кордоба (Теродде, 82)Предупреждения: Хюбнер, 3. Гриллич, 28. Даббур, 45+1. Якобс, 65. Нордтвейт, 76. Бебу, 84Удаления: Борнау, 26. Хюбнер, 50

В другом матче отчетного тура берлинский «Унион» на своем поле сыграл вничью с «Майнцем» — 1:1.

Счет на 13-й минуте открыли гости — отличился Боте Баку. На 33-й минуте Маркус Ингвартсен сравнял счет.

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве — полузащитник Роберт Андрих получил вторую желтую карточку.