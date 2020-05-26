Серия А согласовала с клубами возобновление чемпионата 13 июня

Клубы Серии А провели видеоконференцию по поводу возобновления матчей чемпионата Италии.

Как сообщается на официальном сайте лиги, представители команд выразили согласие с планом, который был одобрен 13 мая.

По условиям плана, игры национального первенства должны быть продолжены с 13 июня.

Предполагается, что в этот день состоятся четыре перенесенных матча 25-го тура: «Аталанта» — «Сассуоло», «Интер» — «Сампдория», «Торино» — «Парма» и «Верона» — «Кальяри».

Полноценное возобновление состоится 20 июня, когда команды проведут игры 27-го тура Серии А.

Окончательное решение по этому вопросу будет известно 29 мая по итогам встречи руководства итальянской лиги с Министерством спорта страны. 0