«Милан» рассказал о травме Ибрагимовича

«Милан» на своем официальном сайте сообщил о травме шведского нападающего

При этом «россонери» опровергли данные некоторых СМИ, которые говорили о том, что 38-летний футболист порвал ахиллово сухожилие.

«Ибрагимович на вчерашней тренировке получил повреждение камбаловидной мышцы на правой голени.

Ахиллово сухожилие совершенно не повреждено. Контрольная экспертиза травмы будет проведена через 10 дней», — говорится в сообщении.

Ибрагимович перешел в «Милан» в январе из «Лос-Анджелес Гэлакси» и забил четыре гола в десяти сыгранных матчах. 0