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    Месси хотел покинуть «Барселону» в 2016 году

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    Форвард «Барселоны» Лионель Месси признался, что мог покинуть каталонский клуб летом 2016 года.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Тогда вокруг игрока разгорелся скандал: в июне 2016 года футболист и его отец предстали перед судом по обвинению в сокрытии налогов с 2007 по 2009 год.

    «В то время я хотел уехать. Не из желания покинуть "Барселону", а из желания покинуть Испанию. Чувствовал, что ко мне плохо относились, и не хотел оставаться здесь. Я не получал официальных предложений, потому что все знали, что я хотел остаться в "Барселоне".

    Мне и семье было очень сложно. Хорошо, что дети были маленькими и не понимали, что происходит. Сейчас я вместе с семьей хочу остаться и закончить карьеру в "Барселоне", — цитирует Месси Daily Mirror. 0

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