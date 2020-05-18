КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Боруссия» Дортмунд выиграла при тишине родной ареныВозвращение Бундеслиги. Что мы узнали?
  • 07:00
    • Чемпионат Испании возобновится 12 июня
  • 00:32
    • «СЭ»: «Тамбов» может объединиться с «Нижним Новгородом»
  • 21:01
    • «Бавария» одержала первую победу в Бундеслиге после перерыва
  • 20:56
    • В июле Турция вернет болельщиков на стадионы
  • 19:44
    • Ефремов: ФНЛ просто невозможно доиграть при существующих рамках
    Все новости спорта

    Чемпионат Испании возобновится 12 июня

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Примера (Ла Лига) Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Президент Примеры Хавьер Тебас назвал ориентировочную дату рестарта чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании возобновится 12 июня
    Чемпионат Испании возобновится 12 июня

    «Я очень рад, поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу. Это пример для подражания. Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее. Мы ориентируемся на 12 июня.

    Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, должны проявлять осторожность. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках», — цитирует Тебаса Goal.

    Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (56). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответах
  • Вчера в 21:19
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Байер»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у одного из аутсайдеров лиги?
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • «Копетдаг» и «Ашхабад» сыграют на «больше»?
  • «Копетдаг» — «Ашхабад». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    РПЛ возвращается 21 июня Футбол Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?Реакция спортивных СМИ на решение РФС о возобновлении чемпионата России Вчера в 02:350
  • 07:47
    • Харвик выиграл первый этап NASCAR после возобновления серии
  • 08:03
    • Кьеллини: Мбаппе будет многократным победителем «Золотого мяча»
  • 07:31
    • Тебас: Бундеслига — пример для подражания
    Ральф Рангник Футбол Рангник может возродить «Милан» ценой его идентичностиВыйдут ли «россонери» из затянувшегося кризиса? Вчера в 03:530
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Байер» борьбу за топ-3 Бундеслиги?
  • 5.35
    •
  • 07:15
    • Надаль признан лучшим испанским спортсменом в истории
  • 01:53
    • Брызгалов о финале с Канадой на ЧМ-2009: Третьяк говорил: «Даже если проиграем — уже серебро»
  • 01:33
    • «Фиорентина» объявила об одном случае заражения коронавирусом в клубе
    Фотогалерея Бундеслига вернулась. Вот как это былоМаски, интервью на расстоянии, протирание мячей, отсутствие зрителей и социальная дистанция на поле. Как футбол приспосабливается к коронавирусу — в фотогалерее 16/05/2020 в 22:49
  • 20:25
    • Рангник может предложить руководству «Милана» Марко Розе в качестве главного тренера
  • 14:53
    • Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию в дни матчей
  • 01:16
    • Дель Пьеро попал в больницу
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Шагадам — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Энергетик Мары — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие