Чемпионат Испании возобновится 12 июня

Президент Примерыназвал ориентировочную дату рестарта чемпионата Испании.

«Я очень рад, поздравил генерального директора Бундеслиги. Они проделали очень важную работу. Это пример для подражания. Хочу, чтобы чемпионат Испании возобновился скорее. Мы ориентируемся на 12 июня.

Игроки должны быть сосредоточены. Каждый новый этап позволяет нам быть с большим количеством людей, должны проявлять осторожность. С нашими мерами безопасности практически невозможно заразиться на тренировках», — цитирует Тебаса Goal.

Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Барселона», набравшая 58 очков. Следом располагается мадридский «Реал» (56). 0