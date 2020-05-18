Газзаев поддержал назначение Орешкина в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКАвысоко отозвался о помощнике президента РФ

Орешкин был назначен председателем совета директоров ЦСКА.

«Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.

Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем.

Теперь дело за тренерами и игроками. Они должны, наконец, вернуть команду на уровень, соответствующий ее амбициям и традициям», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс». 0