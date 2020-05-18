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    Газзаев поддержал назначение Орешкина в ЦСКА

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высоко отозвался о помощнике президента РФ Максиме Орешкине.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    Орешкин был назначен председателем совета директоров ЦСКА.

    «Да, я хорошо его знаю. Это не случайный человек в ЦСКА, а действительно преданнейший болельщик клуба. Знаю, что он присутствовал в Лиссабоне на финале Кубка УЕФА. Мы однажды с ним это обсуждали.

    Поэтому всячески приветствую такое назначение. Не сомневаюсь, что Максим Орешкин будет помогать клубу и поддерживать президента ЦСКА в его начинаниях. Надеюсь, это будет перспективный тандем.

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