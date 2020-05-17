Пранделли: Почему не подождать до июля? Люди умирают каждый день

Бывший главный тренер сборной Италиипредложил не спешить с возобновлением чемпионата Италии после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

«Не понимаю, почему мы не можем подождать, пока ситуация не станет более ясной, почему не начать играть в июле вместо июня?

Действительно, футбол помогает забыть про многие вещи на 90 минут, но я не думаю, что фанаты непременно хотят, чтобы матчи проводились сейчас.

Я не боялся бы играть, если бы сейчас был футболистом. Но это вопрос, касающийся всей Италии. Люди все еще умирают каждый день.

Я считаю, что нам нужно больше времени», — цитирует Пранделли Corriere di Brescia. 0