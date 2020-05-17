Мещеряков: Нам никто не гарантировал второе место, если бы Семин остался

Председатель совета директороввысказался о смене главного тренера в клубе.

«Что если Марко Николич займет место ниже второго? Так вопрос не ставлю. Для меня сейчас это не так важно. Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина — другие факторы.

Нам так же никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Семин остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше? Что бы вы тогда сказали?», — приводит слова Мещерякова sportbox.ru.

«Все тренеры когда-то уходят, даже великие. И все тренеры когда-то были ноунеймами. Вы знаете, что я люблю говорить пословицами. Так вот не путайте туризм с эмиграцией. Мы всегда принимаем решения, обладая определенным объемом информации. У всех людей он разный, поэтому и существует разная трактовка одних и тех же действий. В нынешних условиях без риска никуда», — также сказал руководитель «Локо». 0