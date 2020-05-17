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    Мещеряков: Нам никто не гарантировал второе место, если бы Семин остался

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков высказался о смене главного тренера в клубе.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Что если Марко Николич займет место ниже второго? Так вопрос не ставлю. Для меня сейчас это не так важно. Решение надо было принять до окончания чемпионата, текущее место команды практически не имело значения. Первопричина — другие факторы.

    Нам так же никто не гарантировал бы второго места, если бы Юрий Семин остался или бы пришел любой другой тренер, хоть самый титулованный. А если бы сезон завершился на один тур раньше? Что бы вы тогда сказали?», — приводит слова Мещерякова sportbox.ru.

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