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    «Арсенал» расследует использование Ляказеттом «веселящего газа»

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    Лондонский «Арсенал» недоволен поведением форварда Александра Ляказетта, сообщает Sky Sports.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    Ранее издание Daily Mail опубликовало фотографии, на которых Ляказетт якобы вдыхает содержимое воздушного шарика, находясь дома во время пандемии коронавируса.

    По данным источника, в течение недели игрок отправлял своим друзьям текстовые сообщения, что он «дома, отдыхает и вдыхает воздушные шарики».

    «Это частный вопрос, к которому мы серьезно относимся. Он будет решен внутри клуба», — говорится в заявлении «Арсенала».

    В 2018 году Ляказетт уже был замечен за использованием веселящего газа на вечеринке. Тогда клуб вынес предупреждение игроку. Употребление оксида азота не запрещено в Англии, но его нельзя распространять или продавать другим.

    В апреле этого года Ляказетт также нарушил карантин. 0

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