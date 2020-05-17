Фред: Все в «МЮ» хотят, чтобы Погба остался

Полузащитникподелился мнением о французском хавбеке

«Все, кто смотрел чемпионат мира в 2018 году, знают, что он великолепный игрок. Все, кто играет с ним на регулярной основе, также знают это. И все мы хотим, чтобы он остался. Уверен, он поможет нам и многое даст команде. Он сильный игрок, который знает, как играть в АПЛ», — приводит слова Фреда Goal.com со ссылкой на Esporte Interativo.

«Мы играем на одной позиции, но, чем больше хороших игроков в клубе, тем лучше. Нельзя построить команду только из одиннадцати игроков. Нужен сильный состав. Если он останется, уверен, это будет отличное усиление для нас в следующем сезоне», — добавил бразилец.

Напомним, большую часть сезона 2019-2020 Погба пропускал из-за травм. На его счету всего 7 матчей в АПЛ и 1 — в Кубке английской лиги. 0