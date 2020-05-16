Три российских клуба интересуются защитником «Метца»

Защитник французского «Метца»может продолжить карьеру в России, сообщает Sport24.

В услугах футболиста сборной Мали заинтересованы «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив».

«Мамаду в России интересен "Краснодару", "Динамо" и "Локомотиву". Большой интерес проявляют "Краснодар" и "Динамо", но решать будут по окончании сезона.

"Краснодар" заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но "Метц" интересовал только трансфер», — заявил агент игрока Секу Траоре.

Представитель футболиста добавил, что в Европе за его клиентом следят «Рейнджерс» и «Саутгемптон».

Фофана выступает на позиции центрального защитника. В сезоне 2019/20 провел за «Метц» 20 матчей в Лиге 1. 0