«Боруссия» Д — «Шальке»: счет матча 4:0, обзор голов

Эрлинг Холанд
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Хозяева открыли счет на 29-й минуте, когда Эрлинг Холанд замкнул прострельную передачу от Торгана Азара.
На последней минуте первого тайма «шмели» удвоили свое преимущество. Рафаэл Геррейру ворвался в чужую штрафную и мощным ударом поразил дальний угол.
На 48-й минуте преимущество «Боруссии» стало крупным. В быстрой контратаке отличился Азар, точно пробивший с линии штрафной площади.
Победную точку на 63-й минуте поставил Геррейру, воспользовавшийся классной передачей Холанда.
В турнирной таблице Бундеслиги «Боруссия» Дортмунд занимает второе место (54 очка), а «Шальке» — восьмое (37 очков). 0