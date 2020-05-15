В Татарстане разрешили возобновить тренировки

Министр спорта Татарстанасообщил, что руководство Республики разрешило возобновление тренировочного процесса профессиональных клубов.

«На этой неделе выходим из ограничительных мер, в которых находились. Это сильно сказалось на подготовке наших ведущих спортсменов из сборных Татарстана и России и профессиональных клубов. Особенно тяжело пришлось индивидуальным видам спорта, таким как плавание, прыжки в воду, стендовая стрельба, пулевая стрельба.

Они просто не могли возместить возместить тренировки на суше, дома и, к сожалению, теряли навык. Мы понимаем, что все соскучились по занятиям физкультурой, фитнесом и спортом. Но пока мы открываем объекты только для наших профессиональных клубов и сборников.

Вместе с нашим штабом будем смотреть в динамике, как складывается ситуация. Как только появится маломальская возможность открыть объекты для всех желающих, мы обязательно ей воспользуемся», — приводит слова Леонова «БИЗНЕС Online». 0