Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

Об этом объявлено по итогам видеоконференции генеральной ассамблеи на официальном сайте лиги.
Чемпионом страны объявлен «Брюгге», лидировавший после 29 туров. Клуб также выйдет напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.
Для «Брюгге» этот чемпионский титул стал 16-м в истории.
Второе место занял «Гент», который попадет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.
В групповой этап Лиги Европы выйдут «Шарлеруа» (3-е место) и «Антверпен» (4-е место). «Стандард» начнет выступление в турнире со 2-го квалификационного раунда. 0