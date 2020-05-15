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    Чемпионат Бельгии завершен досрочно, «Брюгге» объявлен победителем

    Футбол БрюггеКоронавирус в спорте
    Руководство чемпионата Бельгии объявило о досрочном прекращении национального первенства из-за пандемии коронавируса.

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    Об этом объявлено по итогам видеоконференции генеральной ассамблеи на официальном сайте лиги.

    Чемпионом страны объявлен «Брюгге», лидировавший после 29 туров. Клуб также выйдет напрямую в групповой этап Лиги чемпионов.

    Для «Брюгге» этот чемпионский титул стал 16-м в истории.

    Второе место занял «Гент», который попадет в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    В групповой этап Лиги Европы выйдут «Шарлеруа» (3-е место) и «Антверпен» (4-е место). «Стандард» начнет выступление в турнире со 2-го квалификационного раунда. 0

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