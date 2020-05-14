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    Геркус считает увольнение Семина «неуважением к болельщикам»

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    Бывший президент и генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал решение нынешнего руководства клуба не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным.

    Илья Геркус
    Илья Геркус

    «Отставка тренера в футболе — это не сенсация, такое случается сплошь и рядом. Но уход успешного тренера, который по ходу сезона идет на втором месте, — вот это сенсация. Это вотум недоверия, крайняя форма реакции клуба на работу тренера. Расставание с таким популярным специалистом — это неуважение к болельщикам. Форма такого решения — демонстративное пренебрежение футбольными ценностями. Кикнадзе и Мещеряков противопоставили себя большинству болельщиков "Локомотива", истории клуба. Это все перечеркнуто.

    Смело можно сказать, что 14 мая история "Локомотива" завершилась и начался новый этап. Нельзя сказать, что он не назревал. Этому предшествовала череда странных событий и решений, направленных против клуба. Война с игроками, вспомним истории с Денисовым и Тарасовым, война с сотрудниками и болельщиками, история с абонементами…

    Сейчас строится новый клуб. В любом случае это огромный риск. Коллеги поставили себя в такую ситуацию, что сейчас многие против них. Для этого должна быть сильная мотивация, не могу сказать какая. Посмотрим, какой будет "Локомотив" с новым тренером, новой командой и новой философией. И скорее всего, с новыми болельщиками. Или без них.

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