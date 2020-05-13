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    «Ньюкасл» готов потратить 60 млн евро на Бэйла

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    Daily Mail сообщает о том, что «Ньюкасл», который теперь перейдет в руки саудитов, может приобрести Гарета Бэйла. Клуб готов выделить на трансфер 60 млн евро.

    Гарет Бэйл
    Гарет Бэйл

    Дальнейшая судьба футболиста еще не совсем ясна. Валлиец ранее заявил о том, что собирается полностью отработать контракт с «Реалом». Однако к нему проявляют интерес как минимум три клуба.

    Ранее появилась информация об интересе со стороны «Интера» Майами, «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

    Помимо трансфера в 60 млн евро «Ньюкасл» должен будет удовлетворить запрос форварда по зарплате. Он является самым высокооплачиваемым представителем «Реала» с окладом в 17 млн евро в год. 0

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