«Ньюкасл» готов потратить 60 млн евро на Бэйла

Daily Mail сообщает о том, что, который теперь перейдет в руки саудитов, может приобрести. Клуб готов выделить на трансфер 60 млн евро.

Дальнейшая судьба футболиста еще не совсем ясна. Валлиец ранее заявил о том, что собирается полностью отработать контракт с «Реалом». Однако к нему проявляют интерес как минимум три клуба.

Ранее появилась информация об интересе со стороны «Интера» Майами, «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Помимо трансфера в 60 млн евро «Ньюкасл» должен будет удовлетворить запрос форварда по зарплате. Он является самым высокооплачиваемым представителем «Реала» с окладом в 17 млн евро в год. 0