«Ньюкасл» готов потратить 60 млн евро на Бэйла

Гарет Бэйл
globallookpress.com
Дальнейшая судьба футболиста еще не совсем ясна. Валлиец ранее заявил о том, что собирается полностью отработать контракт с «Реалом». Однако к нему проявляют интерес как минимум три клуба.
Ранее появилась информация об интересе со стороны «Интера» Майами, «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».
Помимо трансфера в 60 млн евро «Ньюкасл» должен будет удовлетворить запрос форварда по зарплате. Он является самым высокооплачиваемым представителем «Реала» с окладом в 17 млн евро в год. 0