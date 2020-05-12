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    Пирло: Тонали более совершенен, чем я

    Футбол Трансферы Футбол Италии Брешия
    Экс-полузащитник сборной Италии Андреа Пирло высоко оценил уровень игры полузащитника «Брешии» Сандро Тонали.

    Сандро Тонали
    Сандро Тонали

    «Говорят, что он может быть моим наследником, но я не вижу много общего. Он другой тип игрока, более совершенен. Он гораздо более подготовлен как в оборонительной фазе, так и когда он настраивается на атаку.

    Тонали представляет собой смесь моих характеристик и характеристик других игроков. Он самый перспективный из полузащитников. Сандро, несомненно, станет отличным игроком», — цитирует Пирло Goal.

    В текущем сезоне 20-летний Тонали провел 23 матча, забил один мяч и сделал пять результативных передач. 0

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